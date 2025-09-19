#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобилистам напомнили об опасности трещин в топливной системе машины
19 сентября
Автомобилистам напомнили об опасности трещин в топливной системе машины
Эксперт Попов: трещина в топливной системе...
Микроавтобус Старт
19 сентября
Редчайший советский микроавтобус на базе Волги выставили на продажу: цена удивит
Уникальный микроавтобус Старт на базе ГАЗ-21...
Mitsubishi Triton
19 сентября
В Россию привезли новый рамный внедорожник с дизелем: сколько он стоит?
В России начались продажи пикапов Mitsubishi...

Редчайший советский микроавтобус на базе Волги выставили на продажу: цена удивит

Уникальный микроавтобус Старт на базе ГАЗ-21 продают в РФ за 26 млн рублей

На одной из онлайн-площадок обнаружено объявление о продаже уникального советского микроавтобуса Старт, который многие помнят по фильму «Кавказская пленница».

Рекомендуем
Снизить расход топлива — это легко: простые советы

Этот автомобиль был создан в 1960-е годы на основе агрегатов ГАЗ-21 Волга и считается одним из самых необычных проектов советского автопрома.

Старт выпускался ограниченной серией на Львовском автобусном заводе с 1963 по 1970 год, и всего было изготовлено около 150 экземпляров, большинство из которых использовалось Центральным телевидением СССР в роли технических автомобилей для съемочных групп.

Кузов микроавтобуса сделан из стеклопластика, а под капотом установлен 75-сильный 2,5-литровый двигатель от Волги.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эта модель получила известность благодаря фильму «Кавказская пленница», где Старт появился в одном из эпизодов.

В объявлении указано, что выставленный экземпляр принадлежит к этой серии, хотя подтверждения его участия в съемках отсутствуют. По словам владельца, на данный момент это единственный Старт, который можно купить в России. Цена этого уникального автомобиля составляет 26 миллионов рублей.

Микроавтобус Старт
Микроавтобус Старт
Микроавтобус Старт
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Авито
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 11
19.09.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0