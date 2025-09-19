Редчайший советский микроавтобус на базе Волги выставили на продажу: цена удивит

Уникальный микроавтобус Старт на базе ГАЗ-21 продают в РФ за 26 млн рублей

На одной из онлайн-площадок обнаружено объявление о продаже уникального советского микроавтобуса Старт, который многие помнят по фильму «Кавказская пленница».

Этот автомобиль был создан в 1960-е годы на основе агрегатов ГАЗ-21 Волга и считается одним из самых необычных проектов советского автопрома.

Старт выпускался ограниченной серией на Львовском автобусном заводе с 1963 по 1970 год, и всего было изготовлено около 150 экземпляров, большинство из которых использовалось Центральным телевидением СССР в роли технических автомобилей для съемочных групп.

Кузов микроавтобуса сделан из стеклопластика, а под капотом установлен 75-сильный 2,5-литровый двигатель от Волги.

Эта модель получила известность благодаря фильму «Кавказская пленница», где Старт появился в одном из эпизодов.

В объявлении указано, что выставленный экземпляр принадлежит к этой серии, хотя подтверждения его участия в съемках отсутствуют. По словам владельца, на данный момент это единственный Старт, который можно купить в России. Цена этого уникального автомобиля составляет 26 миллионов рублей.