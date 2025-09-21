#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
21 сентября
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
Анна Уткина: подготовка автомобиля к зиме в...
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
21 сентября
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
МАЗ представил машину для МЧС Белоруссии на...
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
21 сентября
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США...

Россия стала самым крупным импортером автомобилей из Китая

Объем китайских поставок авто в РФ в августе вырос до 796,4 миллиона долларов

В августе Россия увеличила объем импорта легковых автомобилей из Китая до самых высоких показателей с начала года, став основным импортером автомобилей из этой страны.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Объем китайских поставок на российский рынок увеличился к концу лета на 25%, достигнув 796,4 миллиона долларов.

Однако, по сравнению с прошлым годом, этот показатель сократился в два раза – до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период 2022 года.

Несмотря на это, российские фирмы, которые в апреле утратили статус крупнейших покупателей китайских автомобилей, в августе вновь заняли лидирующие позиции по их закупкам.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В целом за август Китай экспортировал автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с августом 2024 года. За восемь месяцев общий экспорт составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
21.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0