Россия стала самым крупным импортером автомобилей из Китая

Объем китайских поставок авто в РФ в августе вырос до 796,4 миллиона долларов

В августе Россия увеличила объем импорта легковых автомобилей из Китая до самых высоких показателей с начала года, став основным импортером автомобилей из этой страны.

Объем китайских поставок на российский рынок увеличился к концу лета на 25%, достигнув 796,4 миллиона долларов.

Однако, по сравнению с прошлым годом, этот показатель сократился в два раза – до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период 2022 года.

Несмотря на это, российские фирмы, которые в апреле утратили статус крупнейших покупателей китайских автомобилей, в августе вновь заняли лидирующие позиции по их закупкам.

В целом за август Китай экспортировал автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с августом 2024 года. За восемь месяцев общий экспорт составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года.