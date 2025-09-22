Одна из стран Европы откажется от знака аварийной остановки: что будет вместо него

С 1 января 2026 года все авто в Испании будут обязаны иметь сигнальные маячки

С начала 2026 года все автомобили в Испании должны будут оснащаться специальными аварийными маячками (baliza), которые обеспечивают автоматическую передачу геолокации в службу спасения через платформу DGT 3.0.

Водители, не успевшие приобрести такой маячок до нового года, рискуют получить штраф в размере 200 евро.

Этот светящийся маячок заменит традиционный аварийный треугольник на дороге. По информации полиции, желтый цвет устройства лучше заметен, что повышает безопасность всех участников дорожного движения. Цена на новые маячки составляет от 40 евро.

Стоит отметить, что данный маячок не просто устройство, а обязательный световой сигнал с уникальным буквенно-цифровым кодом, который начинается с LCOE или IDIADA. Этот код подтверждает, что маячок прошел проверку в лаборатории, которая аккредитована Министерством промышленности.

