7 мест, 250 сил, автомат, полный привод — добротный кроссовер уже в РФ

Компания Geely привезла в Россию первый кроссовер нового бренда Nordcross

В Москве сфотографировали кроссовер Nordcross 001 – эту прокси-марку компания Geely создала для продажи в РФ люксовых моделей своих брендов Lynk&Co и Lotus.

Собственно, Nordcross 001 – это полный аналог 7-местного Lynk&Co 09 образца 2021 года, спроектированного на архитектуре Volvo SPA. Сфотографированный автомобиль с шильдиками Nordcross предназначен для показа дилерам, сообщает источник со ссылкой на клуб любителей автомобилей ТагАЗ. По всей вероятности, в России будет продаваться версия с бензиновым турбомотором 2.0 на 252-254 л.с. в паре с 48-вольтным стартер-генератором. В Китае есть и гибридные варианты с отдачей до 520 л.с.

На домашнем рынке такие машины продаются в комплектации с четырехзонным климат-контролем, шестью экранами в салоне, матричными фарами и самообучающимся автопарковщиком. По неофициальным данным, Nordcross 001 планировалось вывести на рынок России еще в августе 2025 года, но процесс, очевидно, немного затянулся.

Источник:  TAGAZ: Автожурнал
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
23.09.2025 
