#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гибридный трицикл Vigoz
23 сентября
Этот «малыш» способен ехать наравне с машинами и имеет допуск на дороги
Представлен гибридный трицикл Vigoz,...
Lada 4x4
23 сентября
В Ниву поставили дизель от Volkswagen и портальные мосты — получился монстр
В Санкт-Петербурге продается доработанный...
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности
23 сентября
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности
Власти Петербурга: завод Toyota в Шушарах могут...

Этот «малыш» способен ехать наравне с машинами и имеет допуск на дороги

Представлен гибридный трицикл Vigoz, развивающий скорость до 120 км/ч

Представлен новый гибридный трицикл под названием Vigoz, который способен развивать скорость до 120 км/ч на автостраде.

Гибридный трицикл Vigoz
Гибридный трицикл Vigoz

Рекомендуем
Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

В отличие от обычных моделей e-bike и e-trike, которые имеют ограничения по мощности в 750 Вт и скорости 28 миль/ч, данное транспортное средство зарегистрировано как дорожное. Его оснастили светотехникой, зеркалами и системой активного наклона для увеличения устойчивости.

Водитель располагается в полностью закрытой кабине, защищенной от неблагоприятных погодных условий.

Гибридный трицикл Vigoz
Гибридный трицикл Vigoz

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Vigoz оборудован гибридной трансмиссией: педали принимают имитацию нажатия благодаря датчикам, при этом отсутствует традиционная механика. Настройка системы обеспечивает соответствие нагрузки на «педали» с текущей скоростью движения.

Гибридный трицикл Vigoz
Гибридный трицикл Vigoz

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Электромотор обеспечивает мгновенное ускорение, а мощный аккумулятор позволяет проезжать значительные расстояния на высоких скоростях, включая городские магистрали. Vigoz допускается для движения по дорогам общего пользования, включая скоростные шоссе, что делает его более универсальным по сравнению с традиционными велосипедами и трициклами.

Источник:  Techradar
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Cixi
23.09.2025 
Фото:Cixi
Поделиться:
Оцените материал:
0