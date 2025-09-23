Этот «малыш» способен ехать наравне с машинами и имеет допуск на дороги

Представлен гибридный трицикл Vigoz, развивающий скорость до 120 км/ч

Представлен новый гибридный трицикл под названием Vigoz, который способен развивать скорость до 120 км/ч на автостраде.

Гибридный трицикл Vigoz

В отличие от обычных моделей e-bike и e-trike, которые имеют ограничения по мощности в 750 Вт и скорости 28 миль/ч, данное транспортное средство зарегистрировано как дорожное. Его оснастили светотехникой, зеркалами и системой активного наклона для увеличения устойчивости.

Водитель располагается в полностью закрытой кабине, защищенной от неблагоприятных погодных условий.

Гибридный трицикл Vigoz

Vigoz оборудован гибридной трансмиссией: педали принимают имитацию нажатия благодаря датчикам, при этом отсутствует традиционная механика. Настройка системы обеспечивает соответствие нагрузки на «педали» с текущей скоростью движения.

Гибридный трицикл Vigoz

Электромотор обеспечивает мгновенное ускорение, а мощный аккумулятор позволяет проезжать значительные расстояния на высоких скоростях, включая городские магистрали. Vigoz допускается для движения по дорогам общего пользования, включая скоростные шоссе, что делает его более универсальным по сравнению с традиционными велосипедами и трициклами.