В РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора

Эксперт Баринов назвал новый утильсбор «дополнительным вызовом для авторынка»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прокомментировала возможные изменения в расчете утилизационного сбора. Исполнительный директор Олег Баринов отметил, что новые поправки могут стать «дополнительным вызовом для авторынка».

По его словам, «стоимость импортируемых автомобилей возрастет на сотни тысяч рублей», что повторит тенденции подорожания, наблюдаемые в прошлом году. По его замечаниям, в ряде регионов отмечается краткосрочный рост спроса, так как некоторые покупатели стараются осуществить покупки по действующим ставкам.

Тем не менее, Баринов считает, что динамика авторынка в целом по-прежнему отрицательная: продажи снижаются по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Он уверен, что после вступления новых норм в силу давление на рынок лишь возрастет.

Сокращение каналов ввоза приведет к уменьшению разнообразия моделей, увеличению цен и снижению доступности автомобилей для потребителей. Это усугубляет существующие проблемы в отрасли и подтверждает риски дальнейшего уменьшения продаж, добавил Баринов.

Минпромторг предложил привязать утилизационный сбор к мощности двигателя, внедрив прогрессивную шкалу. Это значит, что льготный утилизационный сбор, который платят физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет действовать лишь для машин с мощностью до 160 л.с. В случае превышения данной мощности владельцы будут обязаны уплатить более высокий коммерческий утильсбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
23.09.2025 
Фото:Depositphotos
