#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Soueast S06
23 сентября
На российском рынке появится новый полноприводный и мощный кроссовер
В ближайшее время в России состоится премьера...
Dacia Bigster
23 сентября
«Старшего брата» Дастера превратили в настоящий внедорожник за небольшую плату
Тюнинг-ателье Carpoint представило внедорожные...
Skoda Kodiaq RS
23 сентября
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году
Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в...

«Старшего брата» Дастера превратили в настоящий внедорожник за небольшую плату

Тюнинг-ателье Carpoint представило внедорожные пакеты тюнинга для Dacia Bigster

Кроссовер Dacia Bigster, получивший звание «старшего брата» Duster, получил два новых варианта внедорожного обвеса от немецкой компании Carpoint.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Рекомендуем
Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Первый вариант придает автомобилю более мощный внедорожный вид, а второй – более спортивный. Новые аксессуары входят в линейку Redust, ранее уже использованную на Duster. Несмотря на общие черты дизайна, Bigster имеет увеличенную колесную базу, удлиненный задний свес и переработанный передний бампер.

Пакет Redust Offroad преобразует кроссовер в настоящий внедорожник. В него входят алюминиевый багажник на крыше со встроенным освещением, капот с воздухозаборником, боковые подножки, наклейки на окна и комплект 16-дюймовых легкосплавных дисков с внедорожными шинами (235/65 R16). Хотя «кенгурятник», доступный для Duster, здесь отсутствует, покупатели могут заказать лифт-пакет для увеличения дорожного просвета.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Пакет Redust Sport предназначен для тех, кто использует кроссовер преимущественно на асфальте. Включает в себя 20-дюймовые легкосплавные многоспицевые диски и возможность установки койловеров для занижения подвески. Также в пакет входит имитация воздухозаборника на капоте и глянцевая черная отделка кузова, которая перекликается с решеткой радиатора и крышей.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Важно, что тюнинг-пакеты не вносят изменения в моторную часть, и могут быть установлены на любой из доступных двигателей Bigster, включая версии с полным приводом. Carpoint предлагает модель Dacia Bigster Extreme TCE 130 4×4 с пакетом Redust Offroad по цене 36 290 евро. Этот кроссовер оснащен 1,2-литровым турбомотором с системой «мягкий гибрид», 6-ступенчатой механической коробкой и полным приводом.

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 5
23.09.2025 
Фото:Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
0