#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW iX5
27 сентября
Новый водородный кроссовер BMW увидит свет уже совсем скоро
BMW готовит серийное производство водородного...
Эти немецкие машины с пробегом очень популярны у россиян
27 сентября
Эти немецкие машины с пробегом очень популярны у россиян
«Авито Авто»: BMW стала самой популярной маркой...
Subaru Legacy
27 сентября
Subaru сняла с производства культовую и широко известную модель
Subaru завершила производство модели Legacy,...

В России начнут производить новый крупный кроссовер с богатым оснащением

Компания Rox намерена открыть завод по сборке автомобилей в России в 2026 году

Китайская компания Rox планирует организовать в Российской Федерации локальное производство автомобилей, как сообщили в представительстве дистрибьютора Sinomach Auto. Возможно, сборка начнется уже в 2026 году, но конкретное место для завода пока не выбрано.

Rox 01
Rox 01

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

В настоящее время Rox рассматривает несколько площадок для размещения своего производства, отдавая приоритет заводам, имеющим опыт сборки автомобилей премиум-сегмента.

В России таких предприятий немного, среди них калининградский «Автотор», который ранее занимался сборкой BMW, и бывший завод Mercedes-Benz, расположенный в Подмосковье.

Интерьер Rox 01
Интерьер Rox 01

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Скорее всего, в начале автомобилестроения будет применяться схема SKD, предполагающая крупноузловую сборку без сварки и покраски кузовов.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В данный момент на российском рынке представлена единственная модель бренда Rox – гибридный кроссовер Rox 01, который оборудован бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, выполняющим роль генератора, и двумя электромоторами, общей мощностью 476 л.с.

Главным конкурентом Rox на российском рынке является Lixiang L9, который также доступен для покупки. Стоимость Rox 01 варьируется от 8 216 000 до 8 376 000 рублей без учета скидок и программы трейд-ин, в то время как цена Li Auto L9 стартует от 8 590 000 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 18
27.09.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0