В России начнут производить новый крупный кроссовер с богатым оснащением

Компания Rox намерена открыть завод по сборке автомобилей в России в 2026 году

Китайская компания Rox планирует организовать в Российской Федерации локальное производство автомобилей, как сообщили в представительстве дистрибьютора Sinomach Auto. Возможно, сборка начнется уже в 2026 году, но конкретное место для завода пока не выбрано.

Rox 01

В настоящее время Rox рассматривает несколько площадок для размещения своего производства, отдавая приоритет заводам, имеющим опыт сборки автомобилей премиум-сегмента.

В России таких предприятий немного, среди них калининградский «Автотор», который ранее занимался сборкой BMW, и бывший завод Mercedes-Benz, расположенный в Подмосковье.

Интерьер Rox 01

Скорее всего, в начале автомобилестроения будет применяться схема SKD, предполагающая крупноузловую сборку без сварки и покраски кузовов.

В данный момент на российском рынке представлена единственная модель бренда Rox – гибридный кроссовер Rox 01, который оборудован бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, выполняющим роль генератора, и двумя электромоторами, общей мощностью 476 л.с.

Главным конкурентом Rox на российском рынке является Lixiang L9, который также доступен для покупки. Стоимость Rox 01 варьируется от 8 216 000 до 8 376 000 рублей без учета скидок и программы трейд-ин, в то время как цена Li Auto L9 стартует от 8 590 000 рублей.