Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» представил технический сервис для морской отрасли

«Газпромнефть – смазочные материалы» презентовала уникальный диагностический технический сервис на международной судостроительной выставке «Нева-2025» в Петербурге.

Он позволяет обеспечить долговечность работы судовых механизмов и сделать эксплуатацию техники экономичнее за счет длительного срока службы смазочных материалов. Своевременный анализ рабочих масел позволяет следить за состоянием оборудования и выявлять износ до того, как он повлияет на эксплуатацию судна.

Также специалисты «Газпромнефть-СМ» представили на выставке линейку судовых масел, в том числе моторные, гидравлические, компрессорные, турбинные масла и специализированные смазочные материалы. Продукция разработана с учетом международных экологических стандартов и эксплуатационных требований производителей судового оборудования. Масла компании подходят для работы в самых сложных климатических условиях.

Как пояснил директор судового филиала «Газпромнефть-СМ» Алексей Черных, судовая техника подвергается существенным нагрузкам из-за суровых условий эксплуатации, что требует от смазочных материалов предельной устойчивости и максимальной защиты механизмов от износа.

«В «Газпромнефть-СМ» созданием рецептур судовых масел занимаются специалисты собственного Научно-исследовательского центра, а их «помощником» выступает искусственный интеллект. Благодаря такому партнерству нам удалось создать широкий ассортимент энергоэффективных и современных смазочных материалов, которые соответствуют самым высоким требованиям», – отметил он.

Выставка «Нева» постоянно проводится с 1991 года. Это крупнейшая судостроительная выставка в Восточной Европе и одна из крупнейших в мире. В этом году она объединила около 700 компаний из разных стран. Ключевыми темами деловой программы стали создание морских технических средств для освоения океана и его шельфа, развитие судоходства на внутренних водных путях, модернизация специализированного флота и обновление парка портовой техники.

Компания «Газпромнефть-см» выпускает более 1000 наименований масел, смазок и технических жидкостей для всех секторов рынка, в том числе индустриального.