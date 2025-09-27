Когда могут заменить праворульные машины в России

Эксперт Иванов: Замена праворульных машин в РФ может занять около 10 лет

Предложение о поэтапной замене автомобилей с правым расположением руля представляется логичным шагом в рамках государственной политики, направленной на повышение безопасности на дорогах и улучшение транспортной среды.

Однако предполагается, что данный процесс может занять около 10 лет, сообщил Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс».

Мнение эксперта

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс»:

– В российских условиях, где вся дорожная инфраструктура — от разметки и светофоров до дорожных знаков и развязок — ориентирована на леворульные автомобили, отказ от праворульного сегмента может снизить аварийные риски и сделать движение более предсказуемым.

Тем не менее, говорить о полной замене парка в ближайшие годы не приходится, так как в Дальневосточном регионе и ряде сибирских субъектов праворульные машины составляют значительную часть автопарка, и мгновенный запрет мог бы вызвать социально-экономические сложности. Поэтому, по его мнению, реалистичным является постепенный сценарий. При правильной организации, например, через введение ограничений на регистрацию новых праворульных автомобилей и поддержку покупки новых машин, произведенных в России и Китае, процесс может занять от 5 до 10 лет, позволяя жителям планомерно заменить транспортные средства.

Рекомендуем Какие автомобили сегодня везут из Японии и каких мы лишились

Иванов отметил, что сложности в первую очередь связаны с финансовой доступностью праворульных автомобилей, которые многие семьи рассматривают как недорогой и надежный вариант. В этой связи ключевой задачей становится обеспечение доступа к приемлемым ценам и расширение программ льготного кредитования и утилизации, чтобы переход на новые автомобили не воспринимался как бремя, а скорее как возможность обновления автопарка с выгодой для владельцев.

Что касается безопасности, то праворульные машины сами по себе не являются технически опасными – многие из них обладают хорошими характеристиками. Однако в условиях движения по правой стороне дороги водителям труднее выполнять обгон, следить за встречным потоком и безопасно взаимодействовать с элементами инфраструктуры. В этом плане праворульный автомобиль действительно становится менее удобным и более рискованным для российских дорог.

Таким образом, инициатива Совета Федерации выглядит оправданной в контексте долгосрочных задач. Она может привести к снижению аварийности, стимулированию обновления автопарка и поддержке отечественного рынка, включая конкурентоспособные российские и китайские модели, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.