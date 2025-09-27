#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый российский грузовик: фургон — рекордной длины!
27 сентября
Новый российский грузовик: фургон — рекордной длины!
Компания СТТ показала среднетоннажный грузовик...
Когда могут заменить праворульные машины в России
27 сентября
Когда могут заменить праворульные машины в России
Эксперт Иванов: Замена праворульных машин в РФ...
С какими проблемами столкнется индийский автопром в России? Мнение экспертов
27 сентября
С какими проблемами столкнется индийский автопром в России? Мнение экспертов
Праворульная компоновка станет главным...

Когда могут заменить праворульные машины в России

Эксперт Иванов: Замена праворульных машин в РФ может занять около 10 лет

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Предложение о поэтапной замене автомобилей с правым расположением руля представляется логичным шагом в рамках государственной политики, направленной на повышение безопасности на дорогах и улучшение транспортной среды.

Однако предполагается, что данный процесс может занять около 10 лет, сообщил Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс»:

– В российских условиях, где вся дорожная инфраструктура — от разметки и светофоров до дорожных знаков и развязок — ориентирована на леворульные автомобили, отказ от праворульного сегмента может снизить аварийные риски и сделать движение более предсказуемым.

Тем не менее, говорить о полной замене парка в ближайшие годы не приходится, так как в Дальневосточном регионе и ряде сибирских субъектов праворульные машины составляют значительную часть автопарка, и мгновенный запрет мог бы вызвать социально-экономические сложности. Поэтому, по его мнению, реалистичным является постепенный сценарий. При правильной организации, например, через введение ограничений на регистрацию новых праворульных автомобилей и поддержку покупки новых машин, произведенных в России и Китае, процесс может занять от 5 до 10 лет, позволяя жителям планомерно заменить транспортные средства.

Рекомендуем
Какие автомобили сегодня везут из Японии и каких мы лишились

Иванов отметил, что сложности в первую очередь связаны с финансовой доступностью праворульных автомобилей, которые многие семьи рассматривают как недорогой и надежный вариант. В этой связи ключевой задачей становится обеспечение доступа к приемлемым ценам и расширение программ льготного кредитования и утилизации, чтобы переход на новые автомобили не воспринимался как бремя, а скорее как возможность обновления автопарка с выгодой для владельцев.

Что касается безопасности, то праворульные машины сами по себе не являются технически опасными – многие из них обладают хорошими характеристиками. Однако в условиях движения по правой стороне дороги водителям труднее выполнять обгон, следить за встречным потоком и безопасно взаимодействовать с элементами инфраструктуры. В этом плане праворульный автомобиль действительно становится менее удобным и более рискованным для российских дорог.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Таким образом, инициатива Совета Федерации выглядит оправданной в контексте долгосрочных задач. Она может привести к снижению аварийности, стимулированию обновления автопарка и поддержке отечественного рынка, включая конкурентоспособные российские и китайские модели, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
27.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0