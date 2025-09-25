Накачка шин до 2 атмосфер может привести к дорогому ремонту и вот почему

Эксперты: неверное давление в шинах влияет на расход топлива и ресурс подвески

Вот уже несколько поколений водителей знакомы с фразой о необходимости накачивать шины до двух атмосфер.

Это выражение стало настоящим заклинанием, которое постоянно звучит на шиномонтажах, в гаражах и на заправках. Однако за этой привычкой скрывается миф, который может опустошать кошельки тысяч автомобилистов и негативно сказываться на сроке службы подвески автомобилей. Эксперты издания Pravda.Ru объяснили, почему.

Шина представляет собой изощренно сконструированную деталь, состоящую из каучука, стальных кордов и полимеров. Воздух внутри шины играет роль первого амортизатора, который смягчает удары, прежде чем они достигнут стоек и сайлентблоков.

Правильное давление в шинах позволяет инженерам обеспечить баланс по четырем ключевым параметрам: сопротивлению качению (экономия топлива), пятну контакта (сцепление с дорогой), комфортности (поглощение вибраций) и управляемости (стабильность на скорости). Несоблюдение этого баланса может вызвать множество проблем.

Правильные значения давления можно найти на наклейке, расположенной на стойке водительской двери или в лючке бензобака автомобиля. Например, для Volkswagen Tiguan рекомендуется давление передних шин в 2,4 бара при полной загрузке и 2,8 бара для задних.

Существует два основных сценария, связанных с неправильным давлением в шинах. Первый – это недостаток давления, что приводит к увеличению расхода топлива, неравномерному износу шин и риску их повреждения. Из-за этого расход топлива может вырасти на 20%, что обернется лишними 100-150 литрами бензина за 10 000 км.

Второй сценарий – это переизбыток воздуха, который приводит к жесткости подвески, неравномерному износу шин и снижению устойчивости автомобиля. Слишком сильно накачанные шины не дают возможности подвеске смягчать удары, что ведет к дорогостоящему ремонту.

Важно помнить, что поддержание правильного давления в шинах – это залог безопасности и долговечности автомобиля.