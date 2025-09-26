Процедуру техосмотра в России ждут большие перемены: подробности

ГАИ отключит пункты техосмотра от системы АИСТО в случае нарушений

Пункты техосмотра могут быть отключены от взаимодействия с системой АИСТО при наличии нарушений. Если Российский союз автостраховщиков обнаружит проблемы, препятствующие аккредитации станции, ГАИ закроет доступ для оформления диагностических карт.

В числе значительных изменений, предложенных МВД, заключается отсутствие четких сроков аннулирования или приостановления действия аккредитации пунктов техосмотра.

В результате некоторые пункты продолжают работать даже после возбуждения дел по их деятельности. По новым правилам, ГАИ сможет действовать после выявления нарушений. Это может привести к приостановлению работы всех пунктов, что создаст дополнительные трудности для владельцев автомобилей.

Многие автовладельцы не проходят техосмотр из-за отсутствия необходимых документов. Например, молодой человек, унаследовавший автомобиль старше 4 лет, не может оформить его на себя, так как для этого требуется пройти техосмотр. Согласно новому постановлению, для техосмотра можно будет использовать не только свидетельство о регистрации, но и выписку из реестра транспортных средств.

Также меняются требования к диагностическим картам: пробег автомобиля будет исключен из списка проверяемых параметров, поскольку его проверка нецелесообразна при нормальном техническом состоянии машины.

Кроме того, из проверок также исключаются объем двигателя и его мощность, так как провести их измерения не получится, а окраска автомобиля не влияет на безопасность на дороге, что также делает ее ненужной для проверки.