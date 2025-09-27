Этот крутой кроссовер скоро появится в РФ, но есть нюанс

В Минске прошла презентация гибридного кроссовера Belgee X80 PHEV

В столице Белоруссии официально показали гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, который скоро встанет на конвейер завода «Белджи».

Фактически это копия Geely Galaxy Starship 7, габариты которого составляют 4740 х 1905 х 1685 мм. Силовая установка – последовательно-параллельный гибрид из 1,5-литрового бензинового двигателя с отдачей 99 л.с., тягового электромотора на 218 л.с. и батареи емкостью 18,4 кВтч. Уже известна базовая цена автомобилей белорусской сборки: источник сообщает, что она составит 89 900 белорусских рублей, что примерно соответствует 2,47 млн рублей российских.

Большая часть продукции «Белджи» попадает в Россию, однако с Belgee X80 PHEV ситуация другая: сообщается, что как минимум до конца текущего года таких машин белорусской сборки у нас не будет. А вот китайский исходник модели под именем Geely EX5 будет представлен уже совсем скоро.