Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер

Первый подключаемый гибрид Geely в России получит название EX5 EM-i

Российский офис компании Geely анонсировал премьеру нового кроссовера, который получил название Geely EX5 EM-i.

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

Модель станет первой моделью Geely в РФ, построенной по схеме подключаемого гибрида, сообщает официальный пресс-релиз. Фактически это модификация модели EX5, которую Geely предлагает в России с весны 2025 года. Но при родстве по модульной архитектуре GEA версия EX5 EM-i имеет не электрическую, а гибридную силовую установку. Среди очевидных преимуществ – увеличенная дальность хода.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Система EM-i (Electric Motor Intelligence) Super Hybrid – это последовательно параллельный гибрид.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

А именно, на коротких городских маршрутах Geely EX5 EM-i может перемещаться в чисто электрическом режиме, а в режиме трассы подключается суперэкономичный ДВС, который способен как непосредственно приводить колеса, так и подзаряжать тяговую батарею, при необходимости позволяя избежать привязки к зарядной инфраструктуре. Кроме того, анонсирован большой пакет продвинутых систем помощи водителю. Презентация и подробная техническая информация ожидаются в ближайшее время.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
15.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely EX5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв