Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер

Первый подключаемый гибрид Geely в России получит название EX5 EM-i

Российский офис компании Geely анонсировал премьеру нового кроссовера, который получил название Geely EX5 EM-i.

Модель станет первой моделью Geely в РФ, построенной по схеме подключаемого гибрида, сообщает официальный пресс-релиз. Фактически это модификация модели EX5, которую Geely предлагает в России с весны 2025 года. Но при родстве по модульной архитектуре GEA версия EX5 EM-i имеет не электрическую, а гибридную силовую установку. Среди очевидных преимуществ – увеличенная дальность хода.

Система EM-i (Electric Motor Intelligence) Super Hybrid – это последовательно параллельный гибрид.

А именно, на коротких городских маршрутах Geely EX5 EM-i может перемещаться в чисто электрическом режиме, а в режиме трассы подключается суперэкономичный ДВС, который способен как непосредственно приводить колеса, так и подзаряжать тяговую батарею, при необходимости позволяя избежать привязки к зарядной инфраструктуре. Кроме того, анонсирован большой пакет продвинутых систем помощи водителю. Презентация и подробная техническая информация ожидаются в ближайшее время.