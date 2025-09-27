Эти немецкие машины с пробегом очень популярны у россиян

«Авито Авто»: BMW стала самой популярной маркой «немецкой тройки» среди б/у в РФ

Спрос на автомобили немецких брендов Audi, BMW и Mercedes-Benz на вторичном рынке в России остается на стабильном уровне, хотя и варьируется по различным сегментам, согласно данным аналитиков «Авито Авто».

В начале 2025 года автомобили BMW пользовались наибольшей популярностью среди россиян, в то время как интерес к Mercedes-Benz снизился на 10%, а к Audi – на 14%.

Эксперты отмечают, что предпочтения покупателей могут зависеть от сегмента. Например, среди флагманских седанов россияне чаще всего выбирают Mercedes-Benz S-Class, который ищут на 22% больше, чем BMW 7 Series, и на 18% чаще, чем Audi A8.

В сегменте седанов меньшего размера наиболее востребованными стали модели BMW 3 Series и 4 Series. Объявления о продаже BMW 4 Series просматривают на 27,8% реже, чем другие предложения, а Mercedes-Benz C-Class интересуют на 36,9% меньше. Что касается кросс-купе, то наибольшую популярность имеют Audi Q8 и BMW X6, в то время как подержанные модели Mercedes GLE Coupe привлекают на 22% меньше покупателей. В сегменте компактных кроссоверов лидирует Audi Q5, за которой следует BMW X3 с 3,3% меньшим интересом, а Mercedes-Benz GLC демонстрирует снижение в 31,5%.

«Немецкие бренды занимают две трети от общей массы предложений премиальных автомобилей с пробегом на Авито Авто. BMW и Mercedes-Benz занимают 27% и 26% соответственно, а Audi – 15%. Спрос на Mercedes-Benz с начала года немного подрос, хотя некоторые популярные модели, такие как S-Class, подешевели на 10,3%, а BMW 4 Series – на 7%. Это привлекает к ним дополнительное внимание. Стоит также обратить внимание на менее востребованные модели, которые могут оказаться более доступными, но не уступают в характеристиках», – прокомментировал Андрей Ковалев, глава направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

