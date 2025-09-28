Подержанные автомобили подешевели у дилеров

#
Средние цены автомобилей с пробегом, продаваемых у дилеров в России, за лето 2025 года уменьшились на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% по отношению к первому кварталу текущего года, составив 1,16 миллиона рублей, сообщили эксперты «Авито Авто», основываясь на данных платформы.

Наибольшее снижение средних цен с начала года наблюдается у марок Geely (–6,2%), Ford (–6,1%), Mitsubishi (–5,9%), Nissan (–5,5%) и Hyundai (–4,7%). Среди моделей стали более доступными Nissan X-Trail (–8,4%), Renault Logan (–7,8%), Mitsubishi Outlander (–7%), Lada Priora (–6,8%), Chevrolet Niva (–6,8%), Renault Duster (–6,7%), Toyota Land Cruiser Prado (–6,5%), Kia Ceed (–6,5%), Volkswagen Tiguan (–5,9%) и Ford Focus (–5,8%).

За год автомобили пяти брендов подешевели более чем на 10%: это Geely, Renault, Nissan, Mitsubishi и Kia. Также средние стоимости ряда популярных моделей снизились более чем на 10%, среди них Lada Largus, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Hyundai Solaris, Nissan X-Trail, Kia Ceed, Renault Logan, Volkswagen Polo и Kia Sportage.

Аналитики отметили, что динамика средних цен определяется не только изменением стоимости конкретных моделей, но и изменением структуры рынка: чем больше в продаже оказывается доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретного бренда, тем ниже становится средняя цена.

По сравнению с летом 2024 года и началом 2025 года отмечается небольшой рост спроса и предложения на подержанные автомобили от дилеров (в пределах 5%). В таких условиях дилеры готовы снижать цены на отдельные модели, стремясь освободить склады и увеличить объемы продаж, как сообщают эксперты.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

Источник:  Известия
