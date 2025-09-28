Представлен «навороченный» седан размером с Toyota Camry, но намного дешевле

Бренд Lynk ＆ Co представил обновлённый седан 07 EM-P с ценой от 1,62 млн рублей

Бренд Lynk & Co, принадлежащий Geely, представил обновленную версию среднеразмерного седана 07 EM-P.

Lynk & Co 07 EM-P

Рекомендуем Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

Модель предлагается в трех комплектациях с ценами от 19 400 до 22 200 долларов (от 1,62 до 1,84 млн рублей). Внешний дизайн получил небольшие изменения, включая два новых цвета кузова — Liguang Purple и Aurora Silver. Стандартное оборудование теперь включает лидар, который улучшает системы помощи водителю, а также индикатор поворота Smart Driving Blue Light.

Габаритные размеры седана составляют 4835 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1480 мм в высоту, при колёсной базе равной 2843 мм, что делает его одноклассником Toyota Camry.

Lynk & Co 07 EM-P

Внешний вид сохраняет характерные раздельные фары, трехсекционный воздухозаборник и скрытые дверные ручки. Задняя часть выделяется сквозным фонарём и спойлером типа «утиный хвост».

Интерьер Lynk & Co 07 EM-P

Интерьер оформлен шлифованным металлом, премиальной кожей и новым оттенком Shadow Red. Информационно-развлекательная система Lynk Flyme Auto 2.0 функционирует на SoC Snapdragon 8295.

Гибридная система сочетает 1,5-литровый турбированный двигатель (120 кВт) и электродвигатель, обеспечивая общую мощность 381 л.с. Трансмиссия представлена 3-ступенчатым DHT. Батарея ёмкостью 18,99 кВт∙ч позволяет проехать 126 км на электрическом ходу по стандарту CLTC, а быстрая зарядка с 30% до 80% занимает всего 27 минут.