Стала известна стоимость самого дешевого электромобиля Li Auto
В Китае в продажу поступил новый пятиместный внедорожник Li Auto i6 по цене от 249 800 юаней (около 2,9 млн рублей). Максимальный запас хода по циклу CLTC составляет 720 км.
Автомобиль доступен в пяти цветах, включая такие как «Чёрный воин», «Маленькая серая акула» и «Облачно-жёлтый». Его отличает двухцветный кузов с скрытыми дверными ручками, а габариты составляют 4,95 м в длину, 1,93 м в ширину и 1,65 м в высоту, колесная база 3 м.
Внутри установлены три дисплея: 16,8-дюймовый проекционный и два фронтальных экрана с разрешением 3K, а также 21,4-дюймовый экран на заднем ряду, который включает большую модель Ideal Classmate MindGPT.
Звуковая система состоит из 20 динамиков, присутствует холодильник, небольшой столик с лампой и электрорегулируемые сиденья, которые могут трансформироваться в кровать. Также предусмотрено караоке без микрофона и разнообразные мультимедийные функции.
Li Auto i6 предлагается в версиях с задним и полным приводом (250 кВт и 150 кВт + 250 кВт соответственно). Электрическая система работает на литий-железо-фосфатной батарее. После зарядки в течение 10 минут автомобиль может проехать до 500 км, а его средний расход энергии составляет 13,6 кВт·ч на 100 км. Даже при низком уровне заряда поддерживается стабильная скорость 120 км/ч, а автомобиль способен справляться с подъемами и парковаться в подземных гаражах.
На электрическую систему распространяется гарантия на восемь лет или 160 000 км пробега.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках