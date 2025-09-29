#
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
29 сентября
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
29 сентября
Haval Jolion
29 сентября
Этот автомобиль возглавил список самых продаваемых машин в России
«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым...

По информации агентства «Автостат», на 39-й неделе 2025 года, с 22 по 28 сентября, в России был продан 1781 новый кроссовер Haval Jolion, что позволило этой модели занять первое место в списке самых продаваемых автомобилей за указанный период.

Вторую позицию занял кроссовер Belgee X50, реализованный в количестве 1529 экземпляров.

Третье место принадлежит седану Lada Granta, который разошелся тиражом 1492 единицы. На четвертом месте оказался кроссовер Geely Monjaro, нашедший 1231 нового владельца. Замыкает пятерку лидеров Haval M6 с продажами в 1023 автомобиля.

В десятку самых популярных моделей сентября также вошли: лифтбек Lada Granta (904 шт.), седан Lada Vesta (889 шт.), Lada Niva Legend (753 шт.), кроссовер Belgee X70 (732 шт.) и универсал Lada Largus (723 шт.).

Всего за отчетный период было реализовано 32 274 новых легковых автомобиля, что стало наилучшим результатом за неделю в текущем году.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
29.09.2025 
