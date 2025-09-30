В России хотят увеличить льготы по утильсбору

В Госдуме предложили увеличить льготы по утильсбору для временно ввозимого товара

Депутаты Государственной думы от ЛДПР готовят законопроект, который предполагает освобождение от утилизационного сбора транспортных средств, временно хранящихся на таможенных или свободных складах для переработки.

Законопроект будет дополнять перечень оснований, по которым утилизационный сбор не взимается, включив в него случаи помещения транспортных средств под таможенные процедуры складов или переработки, сказано в пояснительной записке.

Несмотря на наличие различных льготных таможенных процедур, в текущем законодательстве эти случаи не упоминаются, что приводит к необходимости оплачивать утилизацию для ряда товаров, предназначенных для экспорта или реэкспорта в России.

Парламентарии уверены, что принятие этой инициативы развяжет правовые противоречия и восстанавливает экономическую целесообразность применения льготных таможенных процедур.

