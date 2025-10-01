На сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям?

Эксперт Чапурский: цены на услуги такси взлетят на 25-30% из-за локализации

Минпромторг России утвердил 20 моделей автомобилей, которые смогут функционировать как такси с 2026 года. Илья Чапурский, региональный менеджер ГК Интерлизинг выразил мнение о том, что высокие цены на новые автомобили из утвержденного списка повлекут рост тарифов на такси в среднем на 25-30%.

По словам эксперта, на рынке произойдет резкое изменение: компании и индивидуальные предприниматели начнут активно приобретать автомобили, включенные в список, что приведет к снижению интереса к моделям, не соответствующим требованиям. Это, в свою очередь, увеличит количество подержанных автомобилей, которые не вошли в перечень, на вторичном рынке, что приведет к снижению их цен.

Преимущества получат автопроизводители с локализованными моделями, такими как Evolute, Lada, Sollers, Voyah, Москвич и УАЗ. Дилеры, способные организовать быструю поставку автомобилей для таксопарков, также обеспечат себе стабильный спрос и увеличение объемов продаж.

Введение новых правил, безусловно, скажется на конечных пользователях – рост цен на такси создает трудности для водителей и таксопарков, которые привыкли к китайским маркам. Им придется либо обновлять автопарк с большими затратами, либо покинуть рынок. Импортеры, чьи модели не соответствуют новым требованиям по локализации, также окажутся в невыгодной ситуации.

Таким образом, данная инициатива фактически перезапускает рынок такси. Успех ожидает тех, кто сможет адаптироваться к новым условиям, в то время как другие могут понести убытки. В список вошли исключительно те производители, которые подтвердили необходимый уровень локализации. Модели Solaris и Tenet пока не удовлетворяют требованиям, и их документы еще на проверке. Haval, несмотря на свою крепкую позицию на рынке, также не дотягивает до нужных стандартов. Эксперт предполагает, что некоторые модели этих брендов могут быть доработаны для соответствия требованиям, что позволит им стать частью обновленного списка.

