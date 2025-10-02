В России появится новый доступный семейный кроссовер

Предполагаемая цена кроссовера Changan CS75 Pro в России составит 3 млн рублей

Компания Changan планирует запустить на российском рынке кроссовер CS75 Pro. Начаты необходимые процедуры сертификации для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель.

В Китае стоимость кроссовера с опциональным семиместным салоном составляет от 107 900 до 119 900 юаней, что в рублевом эквиваленте составляет около 1,2-1,36 миллиона рублей.

CS75 Pro был представлен в модельном ряду Changan в начале года, хотя ранее автомобиль уже был известен под другими названиями. Его размеры составляют 4742х1870х1720 мм, а колесная база – 2786 мм, что делает его чуть больше модели CS75 Plus, которая уже продается в России.

Changan CS75 Pro

На китайском рынке доступны все версии кроссовера с 1,5-литровым двигателем, развивающим 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Полный привод не предусмотрен. Также сертифицирована упрощенная модификация с дефорсированным двигателем мощностью 166 л.с. и механической коробкой передач, которая также может появиться в России.

Кроссовер будет оснащен медиасистемой с экранами на 10,25 и 12,3 дюйма, системами кругового обзора, электрикой кресел, панорамной крышей и отделкой из искусственной кожи.

Если CS75 Pro станет доступен в России, он может занять позицию ниже CS75 Plus в линейке, так как последняя не имеет семиместной версии. Предполагаемая стартовая цена нового автомобиля составит примерно 3 миллиона рублей.