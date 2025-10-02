#
МолнияСитуация на АЗСКак привезти автоЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились продажи новых машин
2 октября
В России сильно снизились продажи новых машин
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России...
Список авто для работы в такси расширят
2 октября
Список авто для работы в такси расширят
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в...
Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме
2 октября
Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме
Эксперт Петров назвал три ошибки при подготовке...

Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме

Эксперт Петров назвал три ошибки при подготовке автомобиля к холодам

В межсезонье автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемами, вызванными неисправностью моторчика стеклоомывателя. Об этом сообщил директор департамента по работе с партнерами Uremont Александр Петров.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт
«Летом многие водители заливают в систему воду или смесь воды с небольшим количеством спирта, однако с наступлением холодов эта жидкость замерзает. Замерзшая жидкость может повредить патрубки и сам моторчик омывателя», – отметил Александр Петров.

Другой распространенной ошибкой является использование масла неподходящей вязкости для зимнего периода. Густое масло не сможет выполнять свои смазывающие функции должным образом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необходимо также обратить внимание на радиаторы: накопление грязи затрудняет охлаждение и терморегулирование, что может привести к перегреву двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  lenta.ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
02.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0