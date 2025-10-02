Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме

Эксперт Петров назвал три ошибки при подготовке автомобиля к холодам

В межсезонье автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемами, вызванными неисправностью моторчика стеклоомывателя. Об этом сообщил директор департамента по работе с партнерами Uremont Александр Петров.

«Летом многие водители заливают в систему воду или смесь воды с небольшим количеством спирта, однако с наступлением холодов эта жидкость замерзает. Замерзшая жидкость может повредить патрубки и сам моторчик омывателя», – отметил Александр Петров.

Другой распространенной ошибкой является использование масла неподходящей вязкости для зимнего периода. Густое масло не сможет выполнять свои смазывающие функции должным образом.

Необходимо также обратить внимание на радиаторы: накопление грязи затрудняет охлаждение и терморегулирование, что может привести к перегреву двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.