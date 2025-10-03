Данные о пробеге беспилотных грузовиков в России сделают публичными

Информацию о пробеге беспилотных грузовиков опубликуют до конца 2025 года

Статистика о фактическом пробеге грузовых беспилотников, работающих на М-11 и ЦКАД, будет публичной. Минтранс и АО «ГЛОНАСС» планируют раскрыть эту информацию, предложение поддержано правительством РФ.

Данные будут размещены на веб-сайтах ведомства и компании-оператора. Сначала будут предоставлены количественные сведения, а затем и качественные. Включенные данные будут касаться безаварийного пробега и дистанции, пройденной без вмешательства оператора.

Виталий Савельев, заместитель председателя правительства РФ, заметил: «Публикация такой информации станет инструментом оценки технологической зрелости и ускорит переход от экспериментов к промышленной эксплуатации беспилотников на дорогах страны».

На данный момент в России эксплуатируется более 60 грузовых беспилотников. За последние два с половиной года в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры» они преодолели свыше 8,5 миллионов километров. Информация о транспортных средствах в режиме онлайн собирается системой идентификации беспилотного транспорта, основанной на «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.