Форум «CarXL – 2025»: главная автомобильная площадка октября

«Автостат»: на «CarXL – 2025» в одном месте соберутся три автомобильные новинки

Через месяц, 28 октября, в московском «Центре событий РБК» состоится масштабный форум автомобильного бизнеса «CarXL – 2025», организатором которого выступает агентство «Автостат». Стратегическим информационным партнером мероприятия стал холдинг «За рулем».

В этом году форум, ранее известный как «CarX», выходит на новый уровень, что подчеркивается изменением названия. «CarXL – 2025» объединит несколько тематических потоков, посвященных всем аспектам автобизнеса: продажам легковых и коммерческих автомобилей, сервисному обслуживанию и рынку масел.

Традицией форума стал показ новейших моделей, включая автомобили отечественного производства. Среди ожидаемых новинок:

«Москвич 8»: семиместный кроссовер, поступивший в продажу летом 2025 года. Автомобиль оснащен турбированным двигателем 1.5 л (174 л.с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Voyah Passion: гость из Китая, который будет представлен в России. Интрига сохраняется: будет ли это полностью электрическая версия (510 л.с., запас хода до 608 км) или же гибрид с общим запасом хода 1000 км?

Normax: новый российский бренд коммерческого транспорта. Форум предоставит гостям уникальный шанс одними из первых увидеть эти автомобили до официального старта продаж.

Мероприятие пройдет в гибридном формате, что позволит присоединиться к нему как офлайн, так и онлайн.

