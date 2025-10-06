Названы самые проблемные автомобили Hyundai с пробегом

Эксперт Ковалев: Подержанные Hyundai с моторами Theta II лучше не покупать

Автомобили южнокорейских марок известны своей надежностью, однако среди них имеются модели с сомнительными техническими решениями, отмечает автоэксперт Александр Ковалев.

По словам специалиста, наиболее проблемными оказались моторы Theta II, производившиеся с 2008 по 2018 годы. Эти двигатели проявили себя как требовательные к обслуживанию, с известными неисправностями в электропроводке, без гидрокомпенсаторов, отличающиеся быстрой изнашиваемостью поршневой группы. Модификации с объемом 2,0 л и 2,4 л особенно подвержены этим недочетам.

При планировании покупки автомобилей Hyundai Sonata, Santa Fe или Tucson, выпущенных в начале 2010-х, рекомендуется проявить осторожность, отмечает специалист.

