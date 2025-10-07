#
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Компания Mitsubishi продлила свои права на использование товарного знака Outlander на территории России.

Эта информация была обнародована Федеральным институтом промышленной собственности.

Это может указывать на намерение японского бренда вновь начать продажи данной модели в стране, хотя ранее о таких планах не сообщалось.

Владельцем знака Outlander является компания «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся», зарегистрированная в Токио, и срок действия патента был продлен до 2035 года.

Теперь Mitsubishi владеет правами на использование названия Outlander по двенадцатому классу, что включает возможность продажи автомобилей, их шасси, электромобилей, а также широкого спектра комплектующих.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi | ФИПС
07.10.2025 
Фото:Mitsubishi | ФИПС
