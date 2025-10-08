Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Raize
8 октября
Новый кроссовер Toyota по цене Весты снова доступен в России
В РФ возобновились продажи кроссоверов Toyota...
На автомобильные аукционы хлынули машины из такси
8 октября
На автомобильные аукционы хлынули машины из такси
Российские таксисты спешат обновить автопарки...
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla
8 октября
На рынок вышли самые дешевые электромобили Tesla
Компания Tesla выпустила дешевые электромобили...

В ноябре новые авто подорожают из-за роста утильсбора и повышения НДС

«Автостат»: продажи новых машин в России в октябре вырастут на 12%

Прогнозируется увеличение продаж новых автомобилей в октябре на 10-12% по сравнению с сентябрем, отметил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Он указал, что начало октября для дилеров прошло успешно, с ростом контрактования на первой неделе от 5% до 15% в зависимости от бренда по сравнению с аналогичным периодом сентября.

Шапринский добавил, что факторы, как и в сентябре, сохранятся, а решение Центрального банка также окажет влияние на развитие рынка в текущем месяце.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский отметил, что спрос в октябре останется на уровне сентября, и клиенты, не завершившие сделки, будут активны в этом месяце.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ожидается, что октябрь пройдет в спокойном режиме, а вторая половина ноября приведет к росту спроса, который сохранится до конца года из-за предполагаемого увеличения утилизационного сбора с 1 января и возможного повышения НДС.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров добавил, что эти изменения приведут к росту цен в диапазоне 4-6%.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / xb100
Количество просмотров 10
08.10.2025 
Фото:freepik / xb100
Поделиться:
Оцените материал:
-1