В ноябре новые авто подорожают из-за роста утильсбора и повышения НДС

«Автостат»: продажи новых машин в России в октябре вырастут на 12%

Прогнозируется увеличение продаж новых автомобилей в октябре на 10-12% по сравнению с сентябрем, отметил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он указал, что начало октября для дилеров прошло успешно, с ростом контрактования на первой неделе от 5% до 15% в зависимости от бренда по сравнению с аналогичным периодом сентября.

Шапринский добавил, что факторы, как и в сентябре, сохранятся, а решение Центрального банка также окажет влияние на развитие рынка в текущем месяце.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский отметил, что спрос в октябре останется на уровне сентября, и клиенты, не завершившие сделки, будут активны в этом месяце.

Ожидается, что октябрь пройдет в спокойном режиме, а вторая половина ноября приведет к росту спроса, который сохранится до конца года из-за предполагаемого увеличения утилизационного сбора с 1 января и возможного повышения НДС.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров добавил, что эти изменения приведут к росту цен в диапазоне 4-6%.

