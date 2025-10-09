Половину популярных моделей авто станет невыгодно ввозить частникам с 1 ноября

Эксперт Осипов предрек рост цен 50% популярных моделей из-за утильсбора

С 1 ноября в России ожидается введение нового механизма расчета утилизационного сбора, что сделает ввоз около 50% популярных моделей автомобилей невыгодным для частных покупателей. Об этом заявил Андрей Осипов, коммерческий директор ГК «Интерлизинг».

Осипов указал, что мощные автомобили таких брендов как BMW, Mercedes и Toyota подорожают для физлиц примерно на 30-40%. В цене сильно возрастут и гибриды, и электромобили с мощностью 400-800 лошадиных сил, что заметно снизит интерес к ним.

Он обратил внимание на то, что новые автомобили с мощностью более 160 л.с. и стоимостью до 3 миллионов рублей окажутся под угрозой сокращения спроса, поскольку новая схема расчета утильсбора сделает их импорт экономически нецелесообразным.

Спрос, по его словам, будет смещен к более доступным и маломощным моделям, таким как Toyota Corolla, Audi A3 и некоторые автомобили Mercedes-Benz и BMW, в том числе праворульных вариантов.

