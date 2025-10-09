Отмена утильсбора на 7-местные авто для многодетных: какие есть риски?
Общественная палата России готовит для правительства предложение об отмене утилизационного сбора на семиместные автомобили для многодетных семей.
Считается, что это не только окажет прямую помощь большим семьям, но и может стать дополнительным стимулом для россиян к рождению большего числа детей.
Но какие существуют риски, если такая инициатива вдруг пройдет?
Александр Коротков, CEO Likvi.com:
– Инициатива по отмене утильсбора на семиместные автомобили для многодетных семей звучит оптимистично, но упирается в определенные барьеры.
Несмотря на то, что такие машины, как правило, и обладают мощностью более 160 л.с., важно учесть, что в сегменте есть и премиум-модели, такие как BMW X7 или Cadillac Escalade. Отмена утильсбора на такие автомобили вряд ли принесет ощутимую пользу многодетным семьям, а скорее приведет к появлению серых схем и спекуляции премиальными авто на внутреннем рынке.
Это, в свою очередь, потребует создания специализированного списка автомобилей, на которые может распространяться данная мера.
Кроме того, существует вопрос по оформлению автомобилей при их поставке. Часто дилеры оформляют привезенный автомобиль на себя, а затем переоформляют его на конечного покупателя. Как будет решаться вопрос компенсаций для дилерских центров также остается открытым.
Таким образом, реализация данной инициативы требует тщательной проработки всех аспектов, и их больше чем кажется. На данный момент вопросов больше, чем ответов, и, скорее всего, инициатива не будет реализована в ближайшее время, полагает эксперт.
