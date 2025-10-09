Новая реальность
Отмена утильсбора на 7-местные авто для многодетных: какие есть риски?

Эксперт Коротков: отмена утильсбора для многодетных приведет к серым схемам

Общественная палата России готовит для правительства предложение об отмене утилизационного сбора на семиместные автомобили для многодетных семей.

Считается, что это не только окажет прямую помощь большим семьям, но и может стать дополнительным стимулом для россиян к рождению большего числа детей.

Но какие существуют риски, если такая инициатива вдруг пройдет?

Александр Коротков, CEO Likvi.com:

– Инициатива по отмене утильсбора на семиместные автомобили для многодетных семей звучит оптимистично, но упирается в определенные барьеры.

Несмотря на то, что такие машины, как правило, и обладают мощностью более 160 л.с., важно учесть, что в сегменте есть и премиум-модели, такие как BMW X7 или Cadillac Escalade. Отмена утильсбора на такие автомобили вряд ли принесет ощутимую пользу многодетным семьям, а скорее приведет к появлению серых схем и спекуляции премиальными авто на внутреннем рынке.

Это, в свою очередь, потребует создания специализированного списка автомобилей, на которые может распространяться данная мера.

Кроме того, существует вопрос по оформлению автомобилей при их поставке. Часто дилеры оформляют привезенный автомобиль на себя, а затем переоформляют его на конечного покупателя. Как будет решаться вопрос компенсаций для дилерских центров также остается открытым.

Таким образом, реализация данной инициативы требует тщательной проработки всех аспектов, и их больше чем кажется. На данный момент вопросов больше, чем ответов, и, скорее всего, инициатива не будет реализована в ближайшее время, полагает эксперт.

Алексеева Елена
09.10.2025 
