#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Новая версия хорошо оснащенного минивэна скоро появится в России

Обновленный минивэн Voyah Dream дебютирует на российском рынке в конце 2025 года

Торговая марка Voyah, являющаяся премиальным подразделением китайской компании Dongfeng, сообщила о предстоящем начале продаж минивэна Voyah Dream 2026 модельного года на российском рынке.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Модель с приставкой Dream+ отличает 800-вольтовая архитектура, которая позволяет существенно сократить время зарядки при использовании мощности до 320 кВтч.

Дальность хода модели возросла: батарея на 62,5 кВт·ч для гибридных версий обеспечивает до 280 км на электротяге, а общий запас хода достигает 1220 км по циклу WLTP. Поворотная задняя ось минивэна улучшает его маневренность в городских условиях.

Voyah Dream
Voyah Dream

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Второй ряд кресел оборудован 26-точечной системой массажа и расширенными функциями подогрева. Кроме того, в новинке реализована флагманская цифровая экосистема на платформе Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5 и система помощи водителю Huawei ADS 4 с лидаром, установленным на крыше.

Поставки модели Voyah Dream+ в Россию запланированы на конец 2025 года, они будут происходить из Китая.

В то же время локализованная версия Dream EVR Long Range будет продаваться на российском рынке с государственной субсидией.

Voyah Dream
Voyah Dream
Интерьер Voyah Dream
Интерьер Voyah Dream
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 504
10.10.2025 
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Dream

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв