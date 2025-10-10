Новая версия хорошо оснащенного минивэна скоро появится в России

Обновленный минивэн Voyah Dream дебютирует на российском рынке в конце 2025 года

Торговая марка Voyah, являющаяся премиальным подразделением китайской компании Dongfeng, сообщила о предстоящем начале продаж минивэна Voyah Dream 2026 модельного года на российском рынке.

Модель с приставкой Dream+ отличает 800-вольтовая архитектура, которая позволяет существенно сократить время зарядки при использовании мощности до 320 кВт∙ч.

Дальность хода модели возросла: батарея на 62,5 кВт·ч для гибридных версий обеспечивает до 280 км на электротяге, а общий запас хода достигает 1220 км по циклу WLTP. Поворотная задняя ось минивэна улучшает его маневренность в городских условиях.

Voyah Dream

Второй ряд кресел оборудован 26-точечной системой массажа и расширенными функциями подогрева. Кроме того, в новинке реализована флагманская цифровая экосистема на платформе Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5 и система помощи водителю Huawei ADS 4 с лидаром, установленным на крыше.

Поставки модели Voyah Dream+ в Россию запланированы на конец 2025 года, они будут происходить из Китая.

В то же время локализованная версия Dream EVR Long Range будет продаваться на российском рынке с государственной субсидией.