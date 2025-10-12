#
Меньше почти на четверть: автокредиты россиянам не по плечу

«Автостат»: объем выданных автокредитов в России снизился на 23%

В сентябре количество выданных автокредитов сократилось на 23% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным Сергея Целикова, главы агентства «Автостат», банки выдали 132 тыс. займов на покупку автомобилей. Однако в сравнении с августом наблюдается рост на 10,5%, когда было выдано 119,4 тыс. кредитов.

Объем кредитования на новые автомобили составил 83 тыс. штук, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. На автомобили с пробегом было выдано 49 тыс. займов, что на 38% ниже, чем в сентябре 2022 года.

В денежном выражении россияне получили от банков почти 200 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 16% больше по сравнению с августом, когда эта сумма составила 173 млрд рублей.

Уровень одобрения кредитных заявок также постепенно рос в течение текущего года: 41% для новых автомобилей и 29% для машин с пробегом.

Средний размер заемных средств увеличился. В сентябре на покупку нового автомобиля россияне, в среднем, брали 1,51 млн рублей, тогда как на б/у авто – 1,32 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.10.2025 
Фото:Depositphotos
