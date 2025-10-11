Экология
24 октября
Утильсбор не поднимут 1 ноября: с этой мерой не согласны не только граждане

Повышение утильсбора в РФ будет отложено из-за критики граждан и ФТС

С 1 ноября 2025 года в России не произойдет резкого увеличения утилизационного сбора на автомобили. Об этом информируют источники в профильных ведомствах и представители автомобильного рынка.

Решение о переносе вступления новых ставок было принято на фоне активной критики со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) и многочисленных обращений граждан, находящихся на грани финансовых потерь.

Заместитель руководителя ФТС, Владимир Ивин, критически высказался о системе администрирования утильсбора на заседании Совета Федерации. Он указал на трудности применения новых правил, среди которых: отсутствие единого нормативного документа для расчета сбора и различные методики определения мощности для разных типов транспортных средств, включая гибриды и электромобили. Это ведет к произвольным доначислениям и противоречивым решениям на таможнях.

«Мы предложили Минпромторгу свести все правила в один документ, чтобы устранить разночтения», – заявил Ивин. Однако до сих пор такой документ так и не появился.

Ситуация особенно волнует тех автовладельцев, которые заказали автомобили за границей в августе-сентябре и оплатили их по старым ставкам утильсбора, рассчитывая получить авто до 1 ноября. Однако из-за логистических задержек многие автомобили поступят в Россию только после этой даты, что может вынудить покупателей доплатить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом отказаться от автомобиля будет невозможно, так как деньги уже уплачены, а контракт выполнен.

На фоне давления со стороны бизнеса и общественности Минпромторг решил отложить введение новых ставок утильсбора. Ожидается, что новый документ о переносе уже разрабатывается. Предположительно, новые правила могут вступить в силу не ранее 1 января 2026 года, что рекомендовано и экспертами, и профильными ассоциациями.

Такой шаг даст время:

  • Минпромторгу – привести методику расчёта в порядок и издать единый регламент;
  • ФТС – настроить единые алгоритмы администрирования по всей стране;
  • Гражданам и дилерам – завершить текущие поставки без риска внезапного удорожания.

Что это значит для автовладельцев?

Если вы:

  • Уже оплатили автомобиль за рубежом;
  • Ожидаете его в октябре–ноябре;
  • Рассчитывали на старые ставки утильсбора
  • то, скорее всего, вам не придётся доплачивать. Машины, прибывающие в РФ в ближайшие недели, будут оформлены по действующим на сегодняшний день нормам.
Источник:  VC.ru
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
11.10.2025 
Фото:Depositphotos
