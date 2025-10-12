Крупный кроссовер Mazda стал экономичнее и дешевле: подробности

Mazda анонсировала обновленный CX-70 2026 года с гибридными силовыми установками

Японская компания Mazda представила обновления для модели CX-70 2026 года – среднеразмерного кроссовера, который теперь предлагает электрифицированные силовые установки.

В новой линейке представлены три варианта: два с бензиновым турбомотором e-Skyactiv-G 3.3L Inline 6 с M-Hybrid Boost и один гибридный вариант e-Skyactiv PHEV. Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатой АКП и системой полного привода i-Activ.

Кроссовер получил функции Kinematic Posture Control и Mi-Drive, которые включают режимы Sport и Off-Road для лучшей управляемости. Одним из ключевых изменений для PHEV-версий стало увеличение расчетного запаса хода в электрическом режиме до 30 миль (примерно 48 километров), при этом динамика автомобиля осталась на высоком уровне. Максимальная мощность гибридной установки составляет 323 лошадиные силы при использовании рекомендованного премиум-топлива. В систему Mi-Drive добавлены режимы Charge Mode и EV mode.

Mazda CX-70 2026

Топовая версия CX-70 PHEV SC оснащена обновленными дизайнерскими элементами, 19-дюймовыми колесами, электрической задней дверью, подогревом и электроприводом зеркал с LED-поворотниками, системой контроля дальнего света и датчиками дождя.

В салоне автомобиля установлены сиденья из искусственной кожи, кожаная обшивка для ручки переключения передач и руля, а водительское сиденье имеет восемь направлений регулировки и электрическую поясничную опору.

Интерьер Mazda CX-70 2026

Мультимедийная система включает 12,3-дюймовый сенсорный экран Mazda Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, полностью цифровую панель приборов, два USB-C порта как спереди, так и сзади, а также голосового помощника Alexa. Система безопасности включает интеллектуальную помощь при торможении, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы и множество других ассистентов.

Цена Mazda CX-70 PHEV SC составляет $47,810, в то время как более оснащенная версия CX-70 PHEV SC Plus оценивается в $51,100 и предлагает кожаную отделку, память положения сидений, вентиляцию и подогрев передних сидений, обогрев задних сидений и руля, а также датчики парковки и систему для снижения риска повторного столкновения.