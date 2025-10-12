Идеальный автомобиль для города: новое поколение компактного Chevrolet

General Motors представила новое поколение Chevrolet Bolt на платформе Ultium

Компания General Motors представила новое поколение электромобиля Chevrolet Bolt, который сохраняет свой известный внешний вид, но получил значительные технические усовершенствования.

Chevrolet Bolt

На первый взгляд, изменения в дизайне минимальны: обновлена передняя часть с черной вставкой между фарами, модернизированы задние фонари и бампер.

Но главные новшества находятся под капотом – электромобиль теперь основан на платформе Ultium и получил литий-железо-фосфатную батарею с ёмкостью 65 кВтч. Запас хода увеличился до 410 км по циклу EPA, а поддержка быстрой зарядки мощностью 150 кВт позволяет зарядить батарею с 10 до 80% всего за 26 минут, что в три раза быстрее, чем ранее.

Интерьер Chevrolet Bolt

Электродвигатель развивает 210 л.с. и разгоняет машину до 100 км/ч за примерно 6 секунд.

Новый Bolt также оборудован портом NACS, который совместим с сетью Tesla Supercharger. Модель поддерживает технологию V2H от GM Energy, что позволяет выдавать до 9,6 кВт энергии для питания домов или других устройств. Базовая цена нового Chevrolet Bolt составляет около 29 тысяч долларов.