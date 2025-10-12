Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Идеальный автомобиль для города: новое поколение компактного Chevrolet

General Motors представила новое поколение Chevrolet Bolt на платформе Ultium

Компания General Motors представила новое поколение электромобиля Chevrolet Bolt, который сохраняет свой известный внешний вид, но получил значительные технические усовершенствования.

Chevrolet Bolt
Chevrolet Bolt

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

На первый взгляд, изменения в дизайне минимальны: обновлена передняя часть с черной вставкой между фарами, модернизированы задние фонари и бампер.

Но главные новшества находятся под капотом – электромобиль теперь основан на платформе Ultium и получил литий-железо-фосфатную батарею с ёмкостью 65 кВтч. Запас хода увеличился до 410 км по циклу EPA, а поддержка быстрой зарядки мощностью 150 кВт позволяет зарядить батарею с 10 до 80% всего за 26 минут, что в три раза быстрее, чем ранее.

Интерьер Chevrolet Bolt
Интерьер Chevrolet Bolt
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Электродвигатель развивает 210 л.с. и разгоняет машину до 100 км/ч за примерно 6 секунд.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Новый Bolt также оборудован портом NACS, который совместим с сетью Tesla Supercharger. Модель поддерживает технологию V2H от GM Energy, что позволяет выдавать до 9,6 кВт энергии для питания домов или других устройств. Базовая цена нового Chevrolet Bolt составляет около 29 тысяч долларов.

Источник:  Electrek
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 183
12.10.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Bolt

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв