Эксперты рассказали, насколько праворульные авто дешевле леворульных

В Авито Авто сравнили цены: правый руль оказался дешевле левого на 25-40%

Аналитики выяснили, что спрос на подержанные праворульные автомобили в России стабильно высок, а их цены становятся все привлекательнее на фоне леворульных аналогов.

Согласно исследованию Авито Авто, проведенному летом 2025 года, каждый шестнадцатый автомобиль на платформе – с правым рулем. Абсолютным фаворитом среди автолюбителей стала Toyota (40%). На втором и третьем месте по популярности расположились Nissan и Honda.

На вторичном рынке настоящими звездами продаж являются компактные и надежные модели. Лидером по спросу стала Toyota Corolla, следом за ней идет культовый седан Toyota Mark II, а замыкают тройку хэтчбеки Honda Fit и Mazda Demio. При этом рынок демонстрирует приятную для покупателей тенденцию: средние цены на большинство популярных праворульных марок за год немного снизились, сделав их еще более доступными.

Главное преимущество «праворулек» – их выгодная цена. Например, Suzuki Jimny или Toyota Land Cruiser Prado с правым рулем могут обойтись дешевле своих леворульных собратьев на 17-40%.

Эта же закономерность работает и для некоторых европейских марок: BMW 3-й серии (1 800 000 рублей против 2 250 000 рублей) и Mercedes-Benz C-класса (2 000 000 вместо 2 500 000 рублей), где экономия при покупке автомобиля с непривычным расположением руля может достигать четверти от их стандартной стоимости.