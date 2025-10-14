#
Названы машины с пробегом, которые почти нереально продать

Перекупщик Кузищев перечислил модели, которые очень трудно продать на вторичке

На российском вторичном рынке долго не продаются дорогие и старые бизнес-седаны, такие как Mercedes S-Class, BMW 7-й серии, Audi A8 и Jaguar. Об этом сообщил Александр Кузищев, знаменитый российский перекупщик и автор Telegram-канала Саша Goodprice.

Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class

«Неликвидными остаются все эти "памятники". Но, опять же, как я не раз говорил: не бывает плохой машины, бывает плохая цена», – добавил он.

Александр отметил, что в целом предпочтения покупателей на вторичном рынке не претерпели значительных изменений. По-прежнему высоким спросом пользуются «народные» модели, такие как Toyota Camry, а также доступные автомобили от Hyundai и Kia.

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии
По словам эксперта, соотношение спроса и предложения на рынке стабильно: массовых моделей много и их активно покупают, тогда как дорогих машин меньше и спрос на них невысок. В целом, ожидания повышения утильсбора способствовали тому, что рынок б/у автомобилей «вновь начал понемногу оживать», подчеркнул он.

Audi A8
Audi A8

Говоря о ценах на автомобили с пробегом, Кузищев отметил, что, несмотря на разговоры о возможном повышении, они по-прежнему остаются на уровне последних месяцев. Это обусловлено психологическим фактором, так как множество владельцев продают свои машины в течение нескольких месяцев, и резко повышать цены в таких условиях трудно.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
14.10.2025 
