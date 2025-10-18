Представлен седан со смешным расходом и богатым оснащением дешевле миллиона

BYD представил Seal 05 DM-i 2026 с запасом хода 2000 км и ценой 887 тыс. рублей

Компания BYD представила обновленный гибридный автомобиль Seal 05 DM-i модели 2026 года, который может похвастаться запасом хода до 2000 км и расширенной возможностью работы на электрической тяге – теперь она составляет 128 км согласно циклу CLTC, в то время как раньше было 55 км.

Цена автомобиля осталась без изменений и составляет 79 800 юаней, что приблизительно равно 887 тыс. рублей.

Размеры автомобиля остались прежними: 4780×1837×1515 мм, а колёсная база – 2718 мм, радиус разворота составляет 5,5 метра. Оснащение включает трехспицевое рулевое колесо, 8,8-дюймовую цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый мультимедийный экран с системой BYD DiLink, а также шесть подушек безопасности, круиз-контроль и багажник с объёмом 508 литров. Доступно дистанционное управление через смартфон и аудиосистема с шестью динамиками.

BYD Seal 05 DM-i 2026

Силовая установка построена на технологии пятого поколения DM и сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 74 кВт (99 л.с., 126 Н·м) и электромотор на передней оси мощностью 120 кВт (161 л.с., 210 Н·м). Разгон до 100 км/ч происходит за 7,9 секунды.

Интерьер BYD Seal 05 DM-i 2026

Гибридный автомобиль оснащен аккумулятором Blade емкостью 15,87 кВт·ч, который обеспечивает 128 км чисто электрического пробега. Совокупный запас хода достигает 2000 км, а расход топлива в смешанном цикле по стандарту NEDC составляет всего 3,08 литра на 100 км. Напомним, что ранее сообщалось, что BYD опередила Tesla в мировых продажах электромобилей за первые девять месяцев 2025 года.