Популярная корейская марка переписала цены на весь модельный ряд в России

Компания KGM увеличила цены на все автомобили в России в октябре

Рекомендуем Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Корейская автокомпания KGM, ранее известная как SsangYong, в октябре увеличила цены на все свои автомобили, которые официально представлены на российском рынке. Изменения не были заранее анонсированы.

К примеру, младший кроссовер Tivoli подорожал на 100 тыс. руб. по всем комплектациям. Цены на модель Korando увеличились на 150 тыс. руб., что также коснулось всех ее версий. Кроссовер KGM Torres подорожал на аналогичную сумму, за исключением базовой комплектации City. Внедорожник Rexton в версии Icon стал дороже на 200 тыс. руб.

Ниже указаны старые и новые цены для различных комплектаций моделей.

KGM Korando

City (FWD): 2 840 000 руб . → 2 990 000 руб . (+150 000 руб .)

Dream (FWD): 3 240 000 руб . → 3 390 000 руб . (+150 000 руб .)

Dream (AWD): 3 440 000 руб . → 3 590 000 руб . (+150 000 руб .)

Icon (AWD): 3 740 000 руб . → 3 890 000 руб . (+150 000 руб .)

KGM Torres

City (FWD): 3 340 000 руб . → 3 340 000 руб. (без изменений)

Dream (FWD): 3 740 000 руб. → 3 890 000 руб . (+150 000 руб .)

Dream (AWD): 4 040 000 руб . → 4 190 000 руб . (+150 000 руб .)

Icon (AWD): 4 440 000 руб . → 4 590 000 руб . (+150 000 руб .)

Icon Brown (AWD): 4 540 000 руб . → 4 690 000 руб . (+150 000 руб .)

KGM Tivoli

City: 2 490 000 руб . → 2 590 000 руб . (+100 000 руб .)

Dream: 2 890 000 руб . → 2 990 000 руб . (+100 000 руб .)

Icon: 3 090 000 руб . → 3 190 000 руб . (+100 000 руб .)

KGM Rexton

Dream: 5 090 000 руб . → 5 090 000 руб . (без изменений)

Icon: 5 490 000 руб. → 5 690 000 руб. (+200 000 руб.)

KGM начала продажи своих автомобилей в России в марте 2025 года. Ассортимент компании включает кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и внедорожник Rexton. Все эти модели в данный момент импортируются из Кореи, однако компания планирует организовать их производство на заводе в Калининграде в будущем.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.