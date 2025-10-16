#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Эти марки поменяли цены на автомобили в первой половине октября

«Автостат»: в России прошла корректировка цен у 12 автобрендов

С 1 по 15 октября 2025 года на российском автомобильном рынке наблюдалась активная корректировка цен у двенадцати представленных брендов.

По данным аналитического мониторинга портала «Автостат», ссылающегося на «Цена Авто», десять производителей повысили стоимость своих автомобилей, один бренд снизил цены, а еще один – изменил ценовую политику в разные стороны.

Китайская компания Haval увеличила цену на кроссовер Jolion в комплектациях Elite и Premium на 50 тысяч рублей (рост на 1,9–2,4%) и на модель Haval M6 с роботом на 2,4%. Бренд Soueast пересмотрел цены на кроссоверы 2024 года: модификация S07 Comfort подорожала на 50 тысяч рублей (+1,6%), в то время как S09 Premium выросла в стоимости на 150 тысяч рублей (+3,9%).

Haval Jolion
Haval Jolion

Компания Sollers значительно повысила цены на семейство Argo – разные модификации (бортовая, изотермическая, промтоварная, рефрижератор) выросли в цене на 515 тысяч рублей, что составляет 18–26,8%. Кроссовер Москвич 3 2025 года стал дороже на 49–62 тысячи рублей (рост на 2,4–3,3%). Пикап Ambertruck Work подорожал на 200 тысяч рублей (+9,5%). Между тем, KGM Korando, BAIC, Omoda C5 и GAC GS4 также повысили свои цены.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Исключением стала Chery: кроссовер Tiggo 9 2025 года подешевел на 500 тысяч рублей (снижение на 9,9–10,5%). Внедорожник Tank 300 продемонстрировал разные тенденции: комплектации Adventure и Premium снизились на 100 тысяч рублей (–2,1-2,3%), а версии City Adventure и City Premium подорожали на 50 тысяч рублей (+1,0-1,1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
16.10.2025 
Фото:Depositphotos
