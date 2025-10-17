33 года и 1,5 млн км: обнаружен уникальный автомобиль

Универсал Honda Accord 1992 года проехал 1,5 млн км с заводским мотором

Honda Accord вновь продемонстрировала свою надежность, достигнув впечатляющего пробега на «родном» двигателе. Речь идет о редком универсале 1992 года, который после 33 лет в одних руках готовится к аукциону в США.

Эта Honda Accord четвертого поколения (CB7) проехала 965 тысяч миль, что составляет более 1,5 миллиона километров. Владелец за годы эксплуатации ежегодно проезжал почти 30 тысяч миль, или около 48 тысяч километров, что более чем вдвое превышает средний годовой пробег американского водителя.

Достигнуть такого пробега удалось благодаря четырехцилиндровому бензиновому двигателю F22A4 объемом 2,2 литра, который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и выдает 130 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. Однако изменения в трансмиссии за годы эксплуатации не подтверждены.

Тем не менее, общее состояние автомобиля для его возраста считается хорошим. Несмотря на наличие небольших вмятин на кузове, журналисты отмечают отсутствие ржавчины.

Также тканевая обивка сидений сохранилась в отличном состоянии, что подтверждает бережное отношение владельца к автомобилю. Возможно, это и является ключевым фактором его «долгожительства».

