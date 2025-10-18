#
Вторая AUDI со значком без традиционных колец замечена на тестах

Немецко-китайский бренд AUDI тестирует новый кроссовер E8: фото в камуфляже

Появились фотографии тестового прототипа второй модели немецко-китайского бренда AUDI. Это суббренд, созданный концерном SAIC в сотрудничестве с немецким автопроизводителем.

AUDI E8
AUDI E8

Первая модель, электрический универсал E5 Sportback, появилась весной этого года, и следующей в линейке станет кроссовер E8, согласно китайским СМИ, которые поделились фото в камуфляже.

По габаритам и дизайну E8 схож с E5 Sportback, длина которого составляет 4881 мм, а колесная база – 2950 мм. Кроссовер будет выше и предложит больше пространства для задних пассажиров благодаря линии крыши.

AUDI E8
AUDI E8

E8, как ожидается, будет построен на той же платформе, что и универсал, предоставляя варианты как с моноприводом, так и в полноприводном исполнении, с мощностью от 299 до 787 л.с.

AUDI E8
AUDI E8

Вероятно, новинка будет стоить дороже E5 Sportback, которая стартовала на китайском рынке в этом осеннем сезоне по цене от 236 до 320 тысяч юаней (примерно 2,61 – 3,54 млн рублей). AUDI, скорее всего, планирует завершить разработку кроссовера к одному из крупнейших автосалонов в Пекине, который пройдет в конце весны 2026 года.

Источник:  Авто Mail
