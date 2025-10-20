Подорожают ли массовые авто из-за нового утильсбора: ответ эксперта

Эксперт Козлова рассказала, какие авто особенно пострадают от нового утильсбора

Массовое подорожание автомобилей в России ожидается с введением нового утильсбора, которое было запланировано на 1 ноября 2025 года. Основной причиной является изменение системы расчета утилизационного сбора, которое предполагает учет объема двигателя, его мощности и даты выпуска.

Основные моменты реформы утильсбора

Цель повышения утильсбора: Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) поясняет, что новая схема направлена на стимулирование отечественного автопрома и ограничение конкуренции со стороны зарубежных компаний. Средства, полученные от увеличенного утильсбора, планируется направить на финансирование социальных проектов и помощь российским производителям.

Утилизационный сбор рассчитывается путем умножения базовой ставки на специальный коэффициент, зависящий от категории автомобиля, объема двигателя, возраста и типа использования (личное или коммерческое).

Увеличение размеров утильсбора

Легковые автомобили: базовая ставка выросла до 20 тыс. рублей, с коэффициентом, определяющим дополнительную плату.

Грузовые автомобили, автобусы, прицепы и спецтехника: фиксированная ставка составила 150–172,5 тыс. рублей.

Изменения по категориям автомобилей

Автомобили мощностью менее 160 л.с. останутся практически без изменений в плане платы. Машины мощностью более 160 л.с. столкнутся с существенным ростом утильсбора – на 25–50%.

Примеры конкретных расчетов показывают значительные различия в зависимости от характеристик автомобиля:

Geely Monjaro (2 л, 238 л.с.) – рост с 3400 до 842 000 рублей;

Toyota RAV4 – дополнительные расходы составят порядка 1,9 млн рублей;

Kia Sorento – дополнительная плата достигает 1,97 млн рублей;

BMW X3 (3-литровый двигатель) – цена возрастет на 3,7 млн рублей;

Как новые правила расчета утильсбора практически повлияют на покупателей, рассказала эксперт по развитию и продвижению продуктов компании «Передовые Платежные Решения» Ольга Козлова.

Комментарий эксперта

Ольга Козлова, эксперт по развитию и продвижению продуктов компании «Передовые Платежные Решения»:

– Повышение утильсбора приведет к росту розничных цен на большинство популярных автомобилей, особенно на те, которые оснащаются двигателями мощностью свыше 160 л.с.:

Volkswagen Tiguan, Ford Explorer, Renault Duster и даже экономичные хэтчбеки и компакт-кары среднего класса ощутимо подорожают. Владельцы электромобилей и гибридов тоже столкнутся с повышением платежей, поскольку льготы сохранятся лишь для двигателей мощностью до 80 л.с.

Особенно сильно пострадают представители бюджетного сегмента автомобилей из КНР, Южной Кореи и Японии. Например, модели китайских брендов вроде Geely, Haval и Chery, которые активно завоевывали российский рынок благодаря доступной цене, теперь окажутся дороже на сотни тысяч рублей.

Что делать покупателям?

Эксперты рекомендуют приобретать автомобили заранее, до вступления закона в силу. Также можно рассмотреть варианты покупки автомобилей с объемом двигателя до 160 л.с., так как они попадают под льготные условия. Еще россиянам рекомендуется оценивать перспективу приобретения местного аналога российского производства, который получит налоговые преференции.

