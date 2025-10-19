В Иркутской области продают уникальный ЗИЛ

В продаже появился редчайший ЗИЛ-130 с модернизированной кабиной

В городе Шелехов в Иркутской области на продажу выставили модернизированную версию ЗИЛ-130, созданную в 2007 году.

Грузовик в исполнении ассенизатор носит название АМУР-531310. Источник, обративший внимание на появление машины на классифайдах, называет машину абсолютно уникальным образцом. И вспоминает истори появления этого грузовика: она началась в Новоуральске Свердловской области, где в нулевых еще продолжали собирать ЗИЛ-130 и -131. Владельцем завода тогда являлся банк «Северная казна».

Под началом этого банка произошло переименование Уральского автомоторный завод (бывшего филиала ЗИЛа) в АМУР – «Автомобили и моторы Урала».

Планировалось, что завод будет выпускать модернизированные грузовики, а изготовление первых образцов отдали нижегородской компании «Чайка-Сервис», которая уже производила интегральные пластиковые капоты для ГАЗ-3307. Был изготовлен переходник, которые и соединил кабину «сто тридцатого» с новым оперением. Увы, в 2008 году разорились и АМУР, и сама «Северная казна»... Цена выставленного на продажу Амура – 1,3 млн рублей.