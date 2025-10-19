#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

В Иркутской области продают уникальный ЗИЛ

В продаже появился редчайший ЗИЛ-130 с модернизированной кабиной

В городе Шелехов в Иркутской области на продажу выставили модернизированную версию ЗИЛ-130, созданную в 2007 году.

Рекомендуем
ЗИЛ-131 — если бы он вернулся сегодня

Грузовик в исполнении ассенизатор носит название АМУР-531310. Источник, обративший внимание на появление машины на классифайдах, называет машину абсолютно уникальным образцом. И вспоминает истори появления этого грузовика: она началась в Новоуральске Свердловской области, где в нулевых еще продолжали собирать ЗИЛ-130 и -131. Владельцем завода тогда являлся банк «Северная казна».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Под началом этого банка произошло переименование Уральского автомоторный завод (бывшего филиала ЗИЛа) в АМУР – «Автомобили и моторы Урала».

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Планировалось, что завод будет выпускать модернизированные грузовики, а изготовление первых образцов отдали нижегородской компании «Чайка-Сервис», которая уже производила интегральные пластиковые капоты для ГАЗ-3307. Был изготовлен переходник, которые и соединил кабину «сто тридцатого» с новым оперением. Увы, в 2008 году разорились и АМУР, и сама «Северная казна»... Цена выставленного на продажу Амура – 1,3 млн рублей.

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 200
19.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0