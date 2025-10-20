#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Запах в машине? Не маскируйте, а уничтожайте!

Эти народные методы навсегда изгонят даже стойкий запах табака из вашего салона

Даже в ухоженном автомобиле порой поселяется неприятный запах, будь то следы от пролитого напитка, въевшийся табачный дым или просто сырость.

Рекомендуем
Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Обычные ароматизаторы лишь маскируют проблему, но не решают ее. Гораздо эффективнее обратиться к простым и безопасным народным средствам, которые работают как природные поглотители запахов, советуют эксперты издания Pravda.Ru.

Попробуйте оставить в салоне на ночь небольшую емкость со столовым уксусом. К утру он впитает большинство посторонних «ароматов», а вам останется лишь проветрить машину, и сам уксусный дух бесследно исчезнет. Еще один мощный союзник в борьбе за свежесть – активированный уголь. Разложите несколько таблеток в открытых контейнерах под сиденьями, и его микропоры начнут очищать воздух, эффективно справляясь даже с запахом сигарет.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Идеально также подойдут кофейные зерна грубого помола. Разложенные в небольшие мешочки, они не только поглощают неприятные запахи, но и дарят салону уютный кофейный аромат. А если запах въелся в тканевые сиденья, на помощь придет пищевая сода. Просто посыпьте ею обивку на ночь, а утром тщательно пропылесосьте — сода вберет в себя и запахи, и лишнюю влагу.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Для создания по-настоящему уютной атмосферы смешайте яблочный уксус с молотой корицей, разлейте по баночкам с дырочками в крышке и оставьте в машине. Этот дуэт не только устранит неприятные запахи, но и наполнит салон теплым зимним ароматом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 193
20.10.2025 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0