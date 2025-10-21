Чистый кузов — скрытая угроза. Как ваша любовь к мойке губит автомобиль

Частая мойка так же не полезна для лакокрасочного покрытия авто, как и редкая

Многие водители уверены, что частая мойка – лучшая забота о машине, но истинная забота – это не ежедневное мытье, а грамотный и своевременный уход.

Однако каждая процедура с водой и шампунем постепенно смывает защитный слой, делая краску уязвимой. Она теряет свой блеск, становится мишенью для ультрафиолета, дорожных реагентов и мелких царапин, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Особенно коварна жесткая вода, оставляющая трудноудаляемые разводы. Неправильные методы лишь усугубляют проблему: абразивные губки и сильный напор воды оставляют на лаке микротрещины, приближая момент дорогостоящей полировки.

Специалисты советуют мыть автомобиль в среднем раз в две недели. Если машина редко выезжает из гаража, этот интервал можно увеличить. А вот в городских условиях, где много грязи и реагентов, стоит делать это чуть чаще.

Летом важно сразу смывать птичий помет и смолу, которые под палящим солнцем буквально въедаются в краску. Зимой же мойка превращается в вопрос сохранности кузова, так как соль активно разъедает металл, провоцируя ржавчину.

Если моете машину сами, используйте только специальные автошампуни с нейтральным pH и мягкие материалы, например, микрофибру, которая не оставляет царапин. После мойки кузов необходимо насухо вытереть, а для долговечного блеска и защиты стоит периодически наносить воск или керамическое покрытие.