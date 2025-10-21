#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
CarXL – 2025: статистика масштабного форума автобизнеса

28 октября в Москве состоится форум автомобильного бизнеса «CarXL – 2025»

До форума автомобильного бизнеса «CarXL – 2025» остается всего одна неделя. Это мероприятие пройдет 28 октября в Москве, а его организатором мероприятия выступает агентство «Автостат». Стратегическим информационным партерном является издание «За рулем».

В рамках форума состоится сразу три конференции:

  • CarX – о рынке легковых автомобилей;
  • ComAuto – о рынке коммерческого транспорта;
  • ServiceAuto – о рынке сервиса и смазочных материалов.

В общей сложности на мероприятии выступит более 50 спикеров, а общее количество участников превысит 500 человек. Среди них ведущие эксперты, автопроизводители, дистрибьюторы, дилеры, организаторы профессиональных выставок, экономисты и многие другие.

В рамках форума автобизнеса «CarXL – 2025» традиционно будут представлены актуальные новинки российского рынка – легковые автомобили, электрокары, а также коммерческий транспорт.

Что еще ждет участников? Зона для нетворкинга, приложение для бронирования встреч с нужными людьми, а также множество интересных кейсов и полезных контактов.

21.10.2025 
