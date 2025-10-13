«CarXL – 2025»: смазочные материалы – рынок, тренды, перспективы

«Автостат»: 40% автомобилистов покупают моторные масла в магазине автозапчастей

Исследование «Автостата» выявило структуру рынка сбыта моторных масел в 2024 году: 40% автовладельцев России покупали их в офлайн-магазинах автозапчастей, 20% – в интернете, а 10% предпочитали сервисы экспресс-замены.

Для борьбы с подделками с 1 сентября этого года в стране введена обязательная маркировка масел и технических жидкостей через систему «Честный знак». Производители и импортеры уже обязаны ее наносить, а к 31 октября все участники рынка должны промаркировать остатки товарных запасов.

Этой важной теме будет посвящен доклад эксперта Союза Электронной Торговли Владимира Гримайло на конференции «ServiceAuto, масла и сервис», которая состоится в рамках форума «CarXL – 2025».

В фокусе его выступления – интеграция маркировки с таможенными процедурами для работы на маркетплейсах.

Также на мероприятии, организованном агентством «Автостат» при поддержке издательства «За рулем», обсудят тренды рынка масел и бизнес-модели современного автосервиса.