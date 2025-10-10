Участники CarXL – 2025 детально рассмотрят рынок комтранса

В Москве пройдет посвященный коммерческому транспорту форум CarXL – 2025

Ситуация с коммерческим транспортом в России будет обсуждаться на конференции ComAuto, которая пройдет 28 октября в рамках форума автобизнеса CarXL – 2025.

Российский рынок комтранса в упадке: продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам сентября снизились на 14,5%, если сравнивать с сентябрем 2024-го. Сегмент среднетоннажных авто (LCV) за тот же период просел на 14,5%. По крупнотоннажным грузовикам (HCV) сокращение самое значительное: на 58,8% по результатам сентября и более чем на 70% – за девять месяцев 2025-го.

28 сентября состояние рынка коммерческого транспорта будут обсуждать автоэксперты – в ходе конференции ComAuto на форуме CarXL – 2025. Мероприятие организует аналитическое агентство «Автостат», а стратегическим информационным партнером выступает «За рулем».

В «Автостате» напоминают, что в начале июля Росстандарт приостановил российские продажи девяти моделей грузовиков четырех китайских брендов – Sitrak, FAW, Dongfeng и Foton. В преддверии CarXL – 2025 участники форума рассказали, как эти отзывные кампании скажутся на рынке коммерческого транспорта.

В частности, Василий Киселев (РОАД) допускает, что кампании рассчитаны на снижение конкуренции на российском рынке коммерческой техники. А в выигрыше оказались игроки, которых не коснулись отзывы, считает эксперт. При этом Киселев не думает, что в условиях падения рынка можно ожидать каких-либо значимых изменений в его марочной структуре.

Юрий Блинов («Коммерческие автомобили Дунфен») отмечает, что многие лизинговые компании приостановили финансирование покупок новой техники этих брендов, воспользовались случаем, чтобы усилить позиции по распродаже изъятой техники с собственных стоков.

Максим Шишко (GTS), в свою очередь, констатирует: в результате отзыва ОТТС некоторые бренды фактически потеряли возможность поставок новых автомобилей и тем самым утратили рыночные позиции. Эксперт считает, что темпы оживления рынка сейчас зависят от снижения ключевой ставки и активизации спроса. А восстановление доли брендов Dongfeng, Sitrak, Shacman, FAW и Foton напрямую связано с тем, насколько быстро они смогут договориться о локализации и перезапустить продажи.

Помимо рынка коммерческого транспорта, на форуме CarXL – 2025 будут затронуты вопросы по рынку легковых автомобилей, смазочных материалов и автосервиса.