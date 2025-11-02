Экология
Эту машину еще не выпустили, а желающих купить ее уже тысячи

Новый кроссовер BMW iX3 собрал тысячи предзаказов еще до старта производства

Всего через шесть недель после мировой премьеры на мюнхенском автосалоне IAA осенью 2025 года новый электромобиль iX3 компании BMW продемонстрировал феноменальный успех, получив свыше трех тысяч заказов.

Примечательно, что этот впечатляющий результат относится только к немецкому рынку и даже превзошел интерес к классической версии BMW X3 с двигателем внутреннего сгорания.

Удивительным этот ажиотаж делает тот факт, что многие клиенты оформили заказ, еще не успев лично увидеть автомобиль или провести его тест-драйв, что говорит о безоговорочном доверии к новой разработке бренда.

Особенность ситуации в том, что столь высокий спрос был сформирован лишь на одну, пусть и мощную, версию — iX3 xDrive50 с полным приводом и мощностью 470 л.с., чья стартовая цена начинается от 68 900 евро (6,5 млн рублей).

BMW iX3
BMW iX3

Ожидается, что волна заказов многократно возрастет с появлением в скором времени более доступной заднеприводной модификации iX3 40, а также заряженного варианта M60.

Однако тем, кто замешкается с решением, придется запастись терпением. Производственные мощности завода в Дебрецене уже распланированы на многие месяцы вперед.

По данным отраслевых источников Германии, все машины, запланированные к производству на 2026 год, практически полностью распроданы, а это значит, что клиенты, оформившие заказ сегодня, смогут получить свой электрический кроссовер не ранее 2027 года.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:BMW
Количество просмотров 587
02.11.2025 
Фото:BMW
